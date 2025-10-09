Завершились три матча 9-го тура группового этапа африканской квалификации чемпионата мира 2026-го года (группа G).

Рияд Марез — игрок сборной Алжира globallookpress.com

В одной из встреч Алжир обыграл Сомали со счетом 3:0.

У победителей дублем отметился Мохамед Амура, отличившись на 6-й и 58-й минутах встречи.  Еще один гол забил Рияд Марез на 19-й минуте.

Результат матча

МозамбикМапутуМозамбик1:2ГвинеяГвинеяКонакри
0:1 Abdoul Karim Traore 2' 1:1 Рейнилду Мандава 19' 1:2 Abdoul Karim Traore 59'
Мозамбик:  Эрнан,  Диогу Калила (Angelo Cantolo 70'),  Мешер Эдсон,  Рейнилду Мандава,  Бруну Алберту Ланга,  Альфонс Амаде,  Витинешш Кембо (Стэнли Ратифо 62'),  Джени Катамо,  Нене (Жилду Виланкулош 85'),  Pepo Santos (Manuel Kambala 62'),  Faisal Bangal
Гвинея:  Сумаила Силла,  Секу Силла,  Антуан Конте,  Мохамед Сума,  Дембо Силла,  Алиу Бальде (Ядали Диаби 68'),  Абдулайе Туре,  Мори Конате,  Сейдуба Сиссе (Ибрахима Камара 79'),  Усман Камара (Жослен Жанне 46'),  Abdoul Karim Traore (Морлай Силла 90')
Жёлтые карточки:  Антуан Конте 73' (Гвинея),  Мохамед Сума 90' (Гвинея)

После этого матча Алжир занимает 1-е место в своей группе с 22 очками в активе.  Сомали — на 6-й позиции (1).

В параллельном матче Уганда обыграла Ботсвану со счетом 1:0.

У гостей отличился Джуд Ссемугаби на 55-й минуте.

Уганда занимает 2-е место в группе с 18-ю очками, а Ботсвана — на 5-й позиции (9).

Гвинея на чужом поле обыграла Мозамбик со счетом 2:1.

У гостей дубль оформил Карим Траоре, забив голы на 2-й и 59-й минутах.

Единственный гол в составе Мозамбика записал на свой счет Рейнилду Мандава на 19-й минуте.

Гвинея занимает 4-е место с 14-ю баллами, а Мозамбик — на 3-й строчке (15).