Завершились три матча 9-го тура группового этапа африканской квалификации чемпионата мира 2026-го года (группа G).
В одной из встреч Алжир обыграл Сомали со счетом 3:0.
У победителей дублем отметился Мохамед Амура, отличившись на 6-й и 58-й минутах встречи. Еще один гол забил Рияд Марез на 19-й минуте.
Результат матча
После этого матча Алжир занимает 1-е место в своей группе с 22 очками в активе. Сомали — на 6-й позиции (1).
В параллельном матче Уганда обыграла Ботсвану со счетом 1:0.
У гостей отличился Джуд Ссемугаби на 55-й минуте.
Уганда занимает 2-е место в группе с 18-ю очками, а Ботсвана — на 5-й позиции (9).
Гвинея на чужом поле обыграла Мозамбик со счетом 2:1.
У гостей дубль оформил Карим Траоре, забив голы на 2-й и 59-й минутах.
Единственный гол в составе Мозамбика записал на свой счет Рейнилду Мандава на 19-й минуте.
Гвинея занимает 4-е место с 14-ю баллами, а Мозамбик — на 3-й строчке (15).