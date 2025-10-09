Завершились три матча 9-го тура группового этапа африканской квалификации чемпионата мира 2026-го года (группа G).

В одной из встреч Алжир обыграл Сомали со счетом 3:0.

У победителей дублем отметился Мохамед Амура, отличившись на 6-й и 58-й минутах встречи. Еще один гол забил Рияд Марез на 19-й минуте.

Результат матча

Мозамбик Мапуту 1:2 Гвинея Конакри

0:1 Abdoul Karim Traore 2' 1:1 Рейнилду Мандава 19' 1:2 Abdoul Karim Traore 59'

Мозамбик: Эрнан, Диогу Калила ( Angelo Cantolo 70' ), Мешер Эдсон, Рейнилду Мандава, Бруну Алберту Ланга, Альфонс Амаде, Витинешш Кембо ( Стэнли Ратифо 62' ), Джени Катамо, Нене ( Жилду Виланкулош 85' ), Pepo Santos ( Manuel Kambala 62' ), Faisal Bangal

Гвинея: Сумаила Силла, Секу Силла, Антуан Конте, Мохамед Сума, Дембо Силла, Алиу Бальде ( Ядали Диаби 68' ), Абдулайе Туре, Мори Конате, Сейдуба Сиссе ( Ибрахима Камара 79' ), Усман Камара ( Жослен Жанне 46' ), Abdoul Karim Traore ( Морлай Силла 90' )

Жёлтые карточки: Антуан Конте 73' (Гвинея), Мохамед Сума 90' (Гвинея)