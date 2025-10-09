По информации испанского издания Defensa Central, мадридский «Реал» проявляет серьезный интерес к 20-летнему полузащитнику «Эльче» Родриго Мендосе.

Родриго Мендоса globallookpress.com

Главный тренер «Королевского клуба» Хаби Алонсо лично обратился к руководству с просьбой приложить все усилия для заключения сделки по приобретению талантливого испанца. Согласно условиям действующего контракта Мендосы с «Эльче», его отступные равняются 20 миллионов евро. При этом портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 9 миллионов евро.

В текущем сезоне Мендоса провел пять матчей за «Эльче», отметившись одним забитым голом. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2028 года.