Дерби британского королевства Англия — Уэльс состоится 9 октября в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Команды встретятся в рамках товарищеского поединка. Начало в 21:45 мск.

Англия победила в последних пяти официальных играх, при этом проиграла в последнем товарищеском поединке Сенегалу (1:3). В сентябре англичане всухую обыграли Андорру (2:0) и Сербию (5:0) в рамках квалификации на ЧМ.

Уэльс за последние 5 игр во всех турнирах может похвастаться лишь двумя победами над Лихтенштейном (3:0) и Казахстаном (1:0). 9 сентября гости провели последний поединок — в товарищеской встрече они проиграли сборной Канады (0:1).

Англия выиграла 5 последних матчей против Уэльса. Только в одном из пяти случаев валлийцам удалось забить, причем не больше одного мяча.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры считают, что Англия — фаворит матча. Котировки на победу составляют 1.28 и 9.70, на ничью — 5.65.

Искусственный интеллект предлагает поставить на победу Англии со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Англия — Уэльс смотрите на LiveCup.Run.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.