Дерби британского королевства Англия — Уэльс состоится 9 октября в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Команды встретятся в рамках товарищеского поединка. Начало в 21:45 мск.
Англия победила в последних пяти официальных играх, при этом проиграла в последнем товарищеском поединке Сенегалу (1:3). В сентябре англичане всухую обыграли Андорру (2:0) и Сербию (5:0) в рамках квалификации на ЧМ.
Уэльс за последние 5 игр во всех турнирах может похвастаться лишь двумя победами над Лихтенштейном (3:0) и Казахстаном (1:0). 9 сентября гости провели последний поединок — в товарищеской встрече они проиграли сборной Канады (0:1).
Англия выиграла 5 последних матчей против Уэльса. Только в одном из пяти случаев валлийцам удалось забить, причем не больше одного мяча.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.65.
- Букмекеры считают, что Англия — фаворит матча. Котировки на победу составляют 1.28 и 9.70, на ничью — 5.65.
- Искусственный интеллект предлагает поставить на победу Англии со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча Англия — Уэльс смотрите на LiveCup.Run.
