Известный в прошлом полузащитник Максим Деменко считает, что ЦСКА по силам выиграть в этом сезоне золотые медали РПЛ, а одной из причин этого он считает стабильные результаты армейцев.

Максим Деменко globallookpress.com

«ЦСКА не становится чемпионом, но выигрывает Кубок и Суперкубок. Команда движется хорошо и стабильно. Бабаев и другие члены правления рассматривают тренеров, которые что-то выигрывали с командой. Стабильность ЦСКА ведёт к чемпионству», — сказал Деменко «Чемпионату».

После 11 туров ЦСКА лидирует в таблице чемпионата России с 24 очками, опережая «Краснодар» и «Локомотив», у которых на одно меньше.