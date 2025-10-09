Наставник ЦСКА Фабио Челестини признан лучшим тренером Российской Премьер-Лиги по итогам сентября, сообщает пресс-служба лиги.

Фабио Челестини globallookpress.com

В этом месяце команда под его руководством в трех матчах набрала шесть очков и после 11 туров занимает первое место в турнирной таблице чемпионата.

Конкуренцию в борьбе за награду составили Сергей Семак («Зенит»), Деян Станкович («Спартак»), Валерий Карпин («Динамо» Москва), Станислав Черчесо в («Ахмат») и Джонатан Альба («Ростов»). Напомним, что ранее Челестини был признан лучшим тренером РПЛ за июль-август.