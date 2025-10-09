Главный тренер сборной Уэльса Крейг Беллами сказал, что его футболисты не станут отсиживаться в обороне в матче отбора на ЧМ-2026 с Англией, а постараются играть в атакующий футбол.

Крейг Беллами globallookpress.com

«Мы здесь, чтобы играть в свой футбол на таком невероятном стадионе, как "Уэмбли". Поэтому для нас это волнительный матч, но мы здесь не как туристы, чтобы насладиться событием, а чтобы стать лучшей версией себя, и это позволяет одновременно и радоваться, и веселиться.

Конечно, это победа нам помогла бы, но матч отбора ЧМ-2026 в понедельник все решит. У нас есть игроки, которые уже были в подобной ситуации», — цитирует The Guardian Беллами.

Матч пройдет сегодня, 9 октября, а 21:45 (мск). Уэльс не выигрывал у Англии с 1984 года. Последний раз они играли между собой на ЧМ-2022, и тогда англичане разгромили валлийцев со счетом 3:0.