Тренер сборной России Николай Писарев высказался об особой поддержке национальной команды в других городах страны за пределами Москвы и Санкт-Петербурга.

Николай Писарев globallookpress.com

«Я заметил, когда в том же Волгограде играли против сборной Кубы, пришел почти полный стадион. Играем в Краснодаре с командой Брунея — аншлаг. То есть когда выезжаем за пределы Москвы и Санкт‑Петербурга, чувствуем особую поддержку, теплоту, независимо от соперника, а сейчас будет еще и хороший оппонент. Уверен, что послезавтра в Волгограде будет полный стадион», — приводит слова Писарева «Матч ТВ».

10 октября сборная России сыграет товарищеский матч против команды Ирана в Волгограде.