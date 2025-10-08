«Монако» продолжает активно искать замену главному тренеру Ади Хюттеру.

Себастьен Поконьоли globallookpress.com

По данным L'Équipe, положение наставника монегасков продолжает оставаться до конца неопределенным, он пока продолжает работать на своей должности.

По данным источника, очередным претендентом в «Монако» стал тренер бельгийского «Юнион Сент-Жиллуа» Себастьен Поконьоли.

Известно, что экс-наставник «Боруссии» Д Эдин Терзич отказался возглавить «Монако». Также рассматриваются кандидатуры Марко Розе и Тьяго Мотты.

Пока во французской Лиге 1 монегаски идут на пятом месте.