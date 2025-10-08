Бывший защитник сборной России Владимир Гранат высказался о предстоящем матче национальной команды против Ирана.
«Сборная Ирана — участник чемпионата мира, поэтому легко точно не будет. Надеюсь, что добьемся положительного результата. Все‑таки в сборной России есть хорошие футболисты. И среди них есть молодые и очень талантливые игроки, за выступлениями которых следят в европейских чемпионатах», — приводит слова Граната «Матч ТВ».
Сборная России сыграет товарищеский матч с командой Ирана 10 октября в Волгограде.