Бывший защитник сборной России Владимир Гранат высказался о предстоящем матче национальной команды против Ирана.

Владимир Гранат
Владимир Гранат globallookpress.com

«Сборная Ирана — участник чемпионата мира, поэтому легко точно не будет.  Надеюсь, что добьемся положительного результата.  Все‑таки в сборной России есть хорошие футболисты.  И среди них есть молодые и очень талантливые игроки, за выступлениями которых следят в европейских чемпионатах», — приводит слова Граната «Матч ТВ».

Сборная России сыграет товарищеский матч с командой Ирана 10 октября в Волгограде.