Бывший футболист «Динамо» Виталий Дьяков высказался о перспективах команды в борьбе за медали в текущем сезоне.

Дмитрий Скопинцев — защитник «Динамо» globallookpress.com

«Игра чуть улучшилась, победы пошли. А в последнем матче с "Локомотивом" в первом тайме был вообще сумасшедший отрезок: "Динамо" настолько здорово играло, но в итоге поражение 3:5. Пять пропущенных мячей — это больновато.

Игра в защите оставляет желать лучшего, есть над чем работать. Пока и Осипенко, и Зайнутдинов не справляются со своими обязанностями. И особенно Зайнутдинов. В целом по сезону в обороне команда играет плохо.

Турнирное положение? Не должны они во второй восьмерке точно быть, но насколько высоко заберутся, не знаю. Призовые места? Тяжеловато будет. Там и ЦСКА, и "Краснодар", и "Зенит", и "Локомотив". Но сезон длинный: прошла только одна треть, поэтому многое может поменяться. Команде нужно оборону укрепить. Не помешали бы центральный и левый защитники. Но первым делом — центральный», — цитирует Дьякова «Матч ТВ».

На данный момент «бело-голубые» занимают 8-е место в РПЛ с 15 очками после 11 туров.