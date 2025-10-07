Бывший футболист «Динамо» Виталий Дьяков высказался о перспективах команды в борьбе за медали в текущем сезоне.

Дмитрий Скопинцев — защитник «Динамо»
Дмитрий Скопинцев — защитник «Динамо» globallookpress.com

«Игра чуть улучшилась, победы пошли.  А в последнем матче с "Локомотивом" в первом тайме был вообще сумасшедший отрезок: "Динамо" настолько здорово играло, но в итоге поражение 3:5.  Пять пропущенных мячей — это больновато.

Игра в защите оставляет желать лучшего, есть над чем работать.  Пока и Осипенко, и Зайнутдинов не справляются со своими обязанностями.  И особенно Зайнутдинов.  В целом по сезону в обороне команда играет плохо.

Турнирное положение?  Не должны они во второй восьмерке точно быть, но насколько высоко заберутся, не знаю.  Призовые места?  Тяжеловато будет.  Там и ЦСКА, и "Краснодар", и "Зенит", и "Локомотив".  Но сезон длинный: прошла только одна треть, поэтому многое может поменяться.  Команде нужно оборону укрепить.  Не помешали бы центральный и левый защитники.  Но первым делом — центральный», — цитирует Дьякова «Матч ТВ».

На данный момент «бело-голубые» занимают 8-е место в РПЛ с 15 очками после 11 туров.