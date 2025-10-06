Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мыслями о прошедшем матче между ЦСКА и «Спартаком» (3:2) в матче 11-го тура РПЛ.

Матвей Кисляк globallookpress.com

«Закономерный результат всегда есть и будет, так же как турнирная таблица.  Кто на что наиграл, тот то и получил. "Спартак" проиграл первые 15 минут.  ЦСКА заставил их проиграть.  Армейцы обрушили на "Спартак" такой прессинг и темп, что они не были готовы.  Однако "Спартак" — молодцы.  Они значительно улучшили свою игру во всех линиях. "Спартак" мог уйти от поражения, но в этот раз удача была на стороне ЦСКА.  Хотя победа ЦСКА закономерная.

Это был один из лучших матчей в нашем чемпионате на сегодняшний момент: по напряжению, по качеству игры, по исполнению отдельных игроков.  В "Спартаке" понравился Жедсон, а в ЦСКА очень понравился Кисляк, как и в последних играх, а также восстановившийся после травмы Глебов», — приводит слова Сёмина «Чемпионат».