Капитан лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор травмировал колено в матче 7-го тура АПЛ против «Вест Хэма» (2:0).

Мартин Эдегор globallookpress.com

Как сообщает официальный сайт «канониров», 26-летний хавбек получил травму медиальной коллатеральной связки левого колена.

Эдегор не сыграет за сборную Норвегии против Израиля (11 октября) и Новой Зеландии (14 октября). Точные сроки его возвращения в строй станут позднее.

В матче с «Вест Хэмом» Эдегор вышел в стартовом составе и был заменен на 30-й минуте.

В сезоне-2025/26 норвежец в 7 матчах во всех турнирах сделал 2 результативные передачи.