Один из лидеров московского ЦСКА Иван Обляков считает, что центральный матч 11-го тура с московским «Спартаком» (3:2) получился на славу.

Иван Обляков globallookpress.com

«Приятно, что было много болельщиков, хорошая атмосфера. Думаю, что дерби удалось. Нужно было еще больше забивать в первом тайме, чтобы не было нервной концовки. Повели в счете, немного подсели, хотелось сохранить результат, из‑за этого больше старались играть в позиционной обороне, чтобы выбегать в контратаки», — сказал Обляков «Матч ТВ».

После 11 туров ЦСКА с 24 очками лидирует в таблице РПЛ. На счету Облякова второй гол в ворота «Спартака» с пенальти на 12-й минуте. В 12-м туре армейцы сыграют в гостях с «Локомотивом» 18 октября.