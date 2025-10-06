Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о победе ЦСКА в матче 11-го тура РПЛ против «Спартака» (3:2).

«До матча я думал, что "Спартак" выиграет дерби. Но, конечно, в начале встречи ЦСКА сделал такую серьезную фору, что отыграться сопернику уже было очень сложно. Просто "красно‑белые" ещё не проснулись в начале матча, и ЦСКА этим воспользовался. Но в целом "Спартак" выглядел неплохо. Я думал, что он дожмет, и в этом матче будет ничья. Но этого не случилось.

Мне кажется, что по игре более закономерным результатом была бы ничья. Во втором тайме "Спартак" сильно давил, прессинговал, а ЦСКА старался сдержать счет», — сказал Наумов «Матч ТВ».

После этого матча ЦСКА располагается на 1-й позиции в таблице РПЛ с 24 очками в активе. «Спартак» занимает 6-ю строчку (18).