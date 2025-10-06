В матче регулярного чемпионата МЛС «Ванкувер» на своем поле уверенно разобрался с «Сан-Хосе» — 4:1.
Один из голов в составе победителей на счету Томаса Мюллера. Также отличились Себастьян Берхалтер (дважды), Райан Эллоуми.
За соперника единственный гол забил Боу Леру.
Результат матча
Ванкувер УайткэпсВанкувер4:1Сан-Хосе ЭрткуэйксСан-Хосе
1:0 Rayan Elloumi 39' 2:0 Томас Мюллер 57' 3:0 Себастьян Берхалтер 74' 3:1 Beau Leroux 89' 4:1 Себастьян Берхалтер 90+2'
Ванкувер Уайткэпс: Йохей Такаока, Edier Ocampo (Джузеппе Бовалина 86'), Матиас Лаборда, Tate Johnson, Али Ахмед (Kenji Cabrera 78'), Ральф Присо, Себастьян Берхалтер, Андрес Кубас (Даниэль Риос 72'), Джейден Нельсон (Райан Голд 78'), Томас Мюллер, Rayan Elloumi (Jeevan Badwal 72')
Сан-Хосе Эрткуэйкс: Даниел, Дэниел Мюни, Кристиан Эспиноса, Уссени Боуда (Дэвид Ромни 66'), Роналду Виейра (Beau Leroux 79'), Иэн Харкс (Ноуэл Бак 46'), Кристиан Аранго, Хосеф Мартинес, Бенджи Киканович (Престон Джадд 66'), Reid Roberts, Max Floriani (Jamar Ricketts 66')
Жёлтые карточки: Андрес Кубас 45+1', Edier Ocampo 47' — Кристиан Эспиноса 12', Бенджи Киканович 38', Кристиан Аранго 42', Престон Джадд 67'
«Ванкувер» с 60 очками идет на 2-й строчке в Восточной конференции. «Сан-Хосе» занимает 11-е место — 38 очков.