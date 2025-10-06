В матче регулярного чемпионата МЛС «Ванкувер» на своем поле уверенно разобрался с «Сан-Хосе» — 4:1.

Один из голов в составе победителей на счету Томаса Мюллера. Также отличились Себастьян Берхалтер (дважды), Райан Эллоуми.

За соперника единственный гол забил Боу Леру.

Результат матча

Ванкувер Уайткэпс Ванкувер 4:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе

1:0 Rayan Elloumi 39' 2:0 Томас Мюллер 57' 3:0 Себастьян Берхалтер 74' 3:1 Beau Leroux 89' 4:1 Себастьян Берхалтер 90+2'

Ванкувер Уайткэпс: Йохей Такаока, Edier Ocampo ( Джузеппе Бовалина 86' ), Матиас Лаборда, Tate Johnson, Али Ахмед ( Kenji Cabrera 78' ), Ральф Присо, Себастьян Берхалтер, Андрес Кубас ( Даниэль Риос 72' ), Джейден Нельсон ( Райан Голд 78' ), Томас Мюллер, Rayan Elloumi ( Jeevan Badwal 72' )

Сан-Хосе Эрткуэйкс: Даниел, Дэниел Мюни, Кристиан Эспиноса, Уссени Боуда ( Дэвид Ромни 66' ), Роналду Виейра ( Beau Leroux 79' ), Иэн Харкс ( Ноуэл Бак 46' ), Кристиан Аранго, Хосеф Мартинес, Бенджи Киканович ( Престон Джадд 66' ), Reid Roberts, Max Floriani ( Jamar Ricketts 66' )

Жёлтые карточки: Андрес Кубас 45+1', Edier Ocampo 47' — Кристиан Эспиноса 12', Бенджи Киканович 38', Кристиан Аранго 42', Престон Джадд 67'