Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов высказался о своей игре в составе сборной России.

Кирилл Глебов globallookpress.com

«Какой игрок, который начинает играть в футбол, не хочет выйти за свою сборную?

Что чувствовал, когда дебютировал? На самом деле, я вышел и буквально через минуту уже мог забить — расстроился из‑за этого. Только под конец матча осознал, где я нахожусь, что вышел за сборную. Но во время матча ты не думаешь об этом, просто играешь. Эти 20 минут, которые были выделены, я хотел просто провести так, чтобы с каждым матчем ко мне было больше доверия.

Надеюсь, еще будет возможность себя показать. Но то, что я сыграл за сборную, говорит о многом», — цитирует Глебова «Матч ТВ».

Напомним, что в октябре сборная России сыграет против национальных команд Ирана и Боливии.