Главный тренер «Ромы» Джанпьеро Гасперини подвел итоги победного матча своей команды над «Фиорентиной» (2:1) в рамках итальянской Серии А.

Джан Пьеро Гасперини globallookpress.com

«Мы хорошо сыграли против сильной команды. Было важно впервые в этом сезоне одержать волевую победу. В обороне у нас была ясная голова, а в атаке мы могли сыграть еще лучше, и результат очень позитивный. Суле? Он заметно прибавляет — у него отличная левая нога, и он становится еще опаснее, когда приближается к воротам. Дибала? Когда мяч у него, мы уверены, что он его не потеряет», — сказал Гасперини после матча.

«Рома» после 6 туров занимает второе место в чемпионате Италии с 15 очками. Гасперини первый год работает с джаллоросси.