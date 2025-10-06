Тунисский защитник грозненского «Ахмата» Надер Гандри оценил силу российского чемпионата.

Надер Гандри globallookpress.com

«По моему мнению, чемпионат России входит в топ‑6 лучших лиг мира! Играть в РПЛ очень почетно, для меня лично это высокий уровень.

А почему тогда другие футболисты из Туниса не едут сюда? Не буду вам врать, я не знаю. Но надеюсь, что в РПЛ все‑таки приедут мои соотечественники. Ведь в Тунисе много классных футболистов. Нужно, чтобы ваши скауты поехали туда и сами в этом убедились. Проблема Туниса в том, что у нас плохие поля, но качество игроков от этого не страдает, талантов очень много, — приводит слова Гандри "Матч ТВ".

"Ахмат" сейчас располагается на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России.