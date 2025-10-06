В ЦСКА прокомментировали состояние здоровья вратаря Игоря Акинфеева, защитника Игоря Дивеева и нападающего Тамерлана Мусаева.

Игорь Акинфеев globallookpress.com

«Игорь Акинфеев подвернул голеностопный сустав и получил надрыв связок. Опасения о серьезной травме не подтвердились. Капитан ПФК ЦСКА уже начал проходить курс терапии — точные сроки лечения будут определены в течение недели.

Тамерлан Мусаев получил растяжение задней поверхности бедра и начал проходить лечение в расположении ПФК ЦСКА. Ориентировочный срок его восстановления составит 14-17 дней. Он пропустит сбор национальной команды.

Игорь Дивеев находится в расположении сборной России, где в течение не менее 4-5 дней пройдет курс физиотерапии, после окончания которого будет принято решение о возможности его участия в матчах национальной команды», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.

Напомним, что ЦСКА лидирует в турнирной таблице РПЛ.