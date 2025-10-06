Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри считает, что ничего нет страшного в промахе Кристиана Пулишича с пенальти в матче 6-го тура Серии А с «Ювентусом» (0:0) и он дальше останется штатным исполнителем 11-метрового.

Кристиан Пулишич globallookpress.com

«Пулишич всегда бил пенальти. Это нельзя менять из-за ошибки. Нам нужно понять, кто может исполнять пенальти, когда Пулишича нет на поле», — сказал наставник россонери после матча.

На 53-й минуте Пулишич не смог забить пенальти, ударив выше ворот. Всего американский хаабек сыграл в этом сезоне за «Милан» 8 матчей, забил 6 мячей и сделал 2 ассиста.