В матче шестого тура итальянской Серии А «Удинезе» и «Кальяри» сыграли вничью 1:1.
На гол Дженнаро Боррелли в первом тайме хозяева ответили точным ударом Кристиана Кабаселе во втором тайме.
Результат матча
УдинезеУдине1:1КальяриКальяри
0:1 Дженнаро Боррелли 25' 1:1 Кристиан Кабазель 58'
Удинезе: Рэзван Сава, Саба Гогличидзе, Кристиан Кабазель (Николо Бертола 67'), Умар Соле, Алессандро Дзаноли (Кингсли Эхизибуэ 86'), Якуб Пётровский (Ойер Саррага 86'), Йеспер Карлстрём, Артюр Атта, Ассан Камара, Николо Дзаньоло (Вакун Байо 77'), Кинан Дэвис
Кальяри: Элия Каприле, Адам Оберт (Леонардо Паволетти 82'), Йерри Мина (Мишель Адопо 20'), Жозе Педро, Майкл Фолоруншо, Маттео Прати, Алессандро Дейола, Марко Палестра, Дженнаро Боррелли, Себастьяно Эспозито (Nicolo Cavuoti 82'), Маттиа Феличи (Алессандро ди Пардо 46')
Жёлтые карточки: Николо Дзаньоло 73' — Маттиа Феличи 21', Адам Оберт 50'
В активе обеих команд стало по восемь очков: «Кальяри» — десятый, «Удинезе» — одиннадцатый.