В активе обеих команд стало по восемь очков: «Кальяри» — десятый, «Удинезе» — одиннадцатый.

На гол Дженнаро Боррелли в первом тайме хозяева ответили точным ударом Кристиана Кабаселе во втором тайме.

В матче шестого тура итальянской Серии А «Удинезе» и «Кальяри» сыграли вничью 1:1.

2.10

Прогнозы•Сегодня 21:45 «Ювентус» — «Милан». Прогноз и ставка «Россонери» продлит свою победную серию?

Футбол•Вчера 23:44 «Аталанта» — «Комо»: онлайн, прямая трансляция матча Серии А

Футбол•Вчера 08:00 Имиджевый ход. Чего ждать от сборной Узбекистана под руководством Каннаваро?

Футбол•03/10/2025 10:53 Лига чемпионов: краткие итоги после второго тура

Футбол•02/10/2025 21:44 «Рома» — «Лилль»: онлайн, прямая трансляция матча Лиги Европы

Главные темы сейчас

Футбол•Сегодня 13:45 Лицензия на терпение: почему мем «007» ничего не говорит о будущем игрока

Футбол•Вчера 13:42 «Манчестер Юнайтед» должен посмотреть правде в глаза: Аморим — не единственная проблема команды

Футбол•Вчера 11:21 Интеграция Вирца и еще пять проблем: что должен исправить «Ливерпуль» перед матчем с «Челси»

Футбол•03/10/2025 19:51 Пять виновников краха «Манчестер Юнайтед»: от Фергюсона до Глейзеров

Футбол•03/10/2025 17:46 Слишком рано или пора? Как академии топ-клубов подводят подростков к взрослому футболу

Выбор читателей

Прочие•Вчера 16:32 С чистой совестью: Валиева вернётся в спорт, но без Тутберидзе

Футбол•30/09/2025 16:07 Нетерпеливые: в «Факеле» снова отставка — Шалимова не спасло место в топ-3 ФНЛ

Футбол•29/09/2025 12:16 Хватит экспериментов! Шесть причин, почему «Манчестер Юнайтед» должен уволить Аморима

Футбол•Сегодня 02:14 Восемь голов, два ВАР и разъярённый Карпин: «Локо» увёз безумную победу с «ВТБ Арены»

Футбол•30/09/2025 12:53 Восточное испытание: «Реал» летит за 4000 миль, чтобы забыть дерби

Самое интересное

Футбол•24/06/2025 14:27 От Кепы до Влаходимоса. Топ-20 самых дорогих вратарей в истории футбола

Футбол•23/06/2025 10:30 Исак станет следующим? Холанн, Юнгберг, де Хеа и еще семь лучших трансферов в истории чемпионов Премьер-лиги

Бои•23/06/2025 11:31 Джонс открыл дорогу молодым. Величайший боец ММА завершил свою невероятную карьеру

Футбол•21/06/2025 13:32 Недооцененные герои: дублер из «Фулхэма», партнер Головина и скромный лидер «Брентфорда»