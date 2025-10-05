Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский прокомментировал поражение от «Сочи» (1:2) в рамках 11-го тура РПЛ и добавил, что даже Хосеп Гвардиола сейчас не поможет команде.

Алексей Шпилевский globallookpress.com

«Трудно сказать, как произошла победа "Сочи". Ничего не давало повода, чтобы мы проиграем. Бездарные ошибки, шестой пенальти в последних трех‑четырех матчах. Ребята старались, хотели, выжимали все, но не смогли забить. Мы очень злые на себя.

Нам надо дальше идти вперед, работать, исключать ошибки, которые приходят с опытом. Кто‑то учится, кто‑то — нет. Некоторые по три раза ошибались, значит будут кадровые изменения. Ребята убивают себя, мы находимся не там, где должны.

Самый тяжелый старт в моей карьере. Без домашнего стадиона сложно, только один матч дома провели на Кубок, поздние трансферы были. Команда меняется, развивается, но не радуют набранные очки.

Надо разумно оценивает ситуацию. Не думаю, что придет Гвардиола и изменит ситуацию», — цитирует Шпилевского «Матч ТВ».

После 11 матчей «Пари НН» располагается на 15-й строчке с 6 очками и обгоняет только «Сочи» (5). В 12-м туре нижегородцы на своем поле сыграют с «Акроном».