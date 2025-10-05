Дмитрий ГлуховДмитрий ГлуховРедактор и корреспондент отдела ФутболПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

После унизительного поражения от «Атлетико» «Реал» отвечает убедительно. Дубль Винисиуса и гол Мбаппе вернули команде уверенность и первое место в Ла Лиге (пусть, скорее всего, и временное). На «Бернабеу» хозяева не блистали изысканностью, но были безупречны в эффективности — 3:1 против «Вильярреала».

Результат матча

Реал МадридМадридРеал Мадрид3:1ВильярреалВильярреалВильярреал
0:1 Одсонн Эдуард 14' 1:1 Франсиско Сьерральта 61'
Реал Мадрид:  Донован Леон,  Марвен Сеная,  Клеман Акпа,  Гидеон Менса,  Элиша Овусу (Руди Матондо 76'),  Кевин Дануа,  Хосуэ Казимир,  Франсиско Сьерральта (Ламин Си 84'),  Лассин Синайоко (Ибрахим Осман 69'),  Дэнни Намасо,  Секу Мара
Вильярреал:  Робин Риссер,  Матьё Юдоль,  Рубен Агилар,  Маланг Сарр,  Самсон Байду,  Флорьян Товен (Абдалла Сима 82'),  Адриен Томассон,  Мамаду Сангаре,  Одсонн Эдуард (Райан Фофана 41'),  Уэсли Саид (Морган Гилавоги 81'),  Ismaelo Ganiou
Жёлтые карточки:  Дэнни Намасо 62',  Гидеон Менса 65',  Элиша Овусу 68'  —  Самсон Байду 15',  Ismaelo Ganiou 47',  Робин Риссер 62',  Флорьян Товен 66',  Адриен Томассон 88',  Маланг Сарр 90+3'
Красная карточка:  Ismaelo Ganiou 73' (Вильярреал)

Неделя началась для мадридцев с кошмара — 2:5 от «Атлетико», редкое унижение для клуба, привыкшего диктовать, а не терпеть.  Но уже в субботу на «Сантьяго Бернабеу» команда Хаби Алонсо выглядела так, словно ничего не произошло.  Впрочем, старт матча заставил болельщиков поволноваться: «Реал» выглядел тяжеловесно после перелёта из Казахстана, где разгромил «Кайрат» в Лиге чемпионов.

Франко Мастантуоно с мячом
Франко Мастантуоно с мячом globallookpress.com

«Вильярреал» поймал хозяев на вялом темпе и первым создал момент — Тани Олувасейи выскочил один на один, но Куртуа встал стеной.  Ответ «Реала» пришёл от юного Мастантуоно, чей удар прошёл рядом со штангой.  Полчаса игры — и ноль голов, ноль ритма, свист трибун.  Болельщики ждали пробуждения.

Винисиус — катализатор перемен

Оно пришло мгновенно после перерыва.  Уже через полторы минуты Винисиус, получив заброс от Мбаппе, сместился с фланга и пробил — мяч задел Комесанью и влетел в ближний угол.  Удача?  Да.  Но только удача приходит к тем, кто сам её создаёт.  Этот гол и оживил весь «Бернабеу».

Игроки «Реала» празднуют гол
Игроки «Реала» празднуют гол globallookpress.com

Бразилец, начинавший сезон неуверенно, в последних матчах набирает ход, как будто возвращая себе ту версию, что крушила Европу в 2022-м.  Он брал на себя всё: обводил, провоцировал фолы, злился, апеллировал.  Вскоре, на 69-й минуте, сам заработал пенальти — Рафа Марин сбил его у лицевой линии.  Винисиус подошёл к «точке» и пробил не идеально, но надёжно: Тенас задел мяч, однако не спас — 2:0.

Винисиус Жуниор
Винисиус Жуниор globallookpress.com

Публика скандировала имя бразильца, а где-то в ложах улыбался Флорентино Перес: вложения в эмоциональную звезду снова оправдывались.

«Вильярреал» сопротивлялся, но не выжил

Команда Марселино, идущая в зоне Лиги чемпионов, не собиралась сдавать матч без боя.  Спустя пять минут после пенальти она вернула интригу: Жорж Микаутадзе поймал отскок у линии штрафной и вонзил мяч в угол — Куртуа только вздохнул. 2:1, и у мадридцев на мгновение дрогнули колени.

Жорж Микаутадзе
Жорж Микаутадзе globallookpress.com

Алонсо, не рискуя, выпустил Беллингема — и тот чуть сразу же не забил, но дважды наткнулся на блестящие сейвы Тенаса.  Когда показалось, что «субмарина» готова идти ва-банк, случился перелом: защитник Сантьяго Моуриньо, не рассчитав силы, сбил Винисиуса на фланге и получил вторую жёлтую.

Десятью против одиннадцати «Вильярреал» уже не держал структуру, а Мбаппе только этого и ждал.  На 82-й минуте Браим Диас прорвался слева и катнул мяч под удар французу — Килиан без лишней суеты подставил ногу, 3:1.  Девятый гол в восьми турах, лидерство в гонке бомбардиров, и всё это с ощущением, будто он играет в тренировочном темпе.

Гюлер, Винисиус и Мбаппе
Гюлер, Винисиус и Мбаппе globallookpress.com

Холодная голова и лёгкая тревога

На финише встречи настроение чуть омрачилось: Мбаппе прихрамывал и был заменён, но после матча сообщил, что всё в порядке.  У «Реала» же — порядок во всём остальном: 21 очко, первое место («Барселоне» ещё играть против «Севильи»), уверенное возвращение после унизительного дерби.  Алонсо наконец может сказать, что нашёл баланс между вертикальным стилем и контролем мяча.

«Мы снова чувствуем уверенность, — сказал Винисиус после игры. — И хотим продолжать в этом ритме».

«Реал» уйдёт на паузу, как минимум, вторым, почти вровень с «Барселоной».  «Вильярреал» остался третьим — команда выглядит зрелой, но на «Бернабеу» вновь столкнулась с тем, что у гранда даже средний перфоманс заканчивается победой.

Главный вывод вечера прост: кризиса нет, есть изменения.  Винисиус вновь сияет, Мбаппе стабилен, Беллингем голоден, Куртуа спокоен.  И если этот «Реал» сумел подняться сразу после падения, значит, чемпионская уверенность у него никуда не делась — просто уснула в самый неподходящий момент.  Следующий большой тест для Алонсо будет в конце октября — «Ювентус» и «Барселона» с разницей в 4 дня.