После унизительного поражения от «Атлетико» «Реал» отвечает убедительно. Дубль Винисиуса и гол Мбаппе вернули команде уверенность и первое место в Ла Лиге (пусть, скорее всего, и временное). На «Бернабеу» хозяева не блистали изысканностью, но были безупречны в эффективности — 3:1 против «Вильярреала».

Результат матча Реал Мадрид Мадрид 3:1 Вильярреал Вильярреал 0:1 Одсонн Эдуард 14' 1:1 Франсиско Сьерральта 61' Реал Мадрид: Донован Леон, Марвен Сеная, Клеман Акпа, Гидеон Менса, Элиша Овусу ( Руди Матондо 76' ), Кевин Дануа, Хосуэ Казимир, Франсиско Сьерральта ( Ламин Си 84' ), Лассин Синайоко ( Ибрахим Осман 69' ), Дэнни Намасо, Секу Мара Вильярреал: Робин Риссер, Матьё Юдоль, Рубен Агилар, Маланг Сарр, Самсон Байду, Флорьян Товен ( Абдалла Сима 82' ), Адриен Томассон, Мамаду Сангаре, Одсонн Эдуард ( Райан Фофана 41' ), Уэсли Саид ( Морган Гилавоги 81' ), Ismaelo Ganiou Жёлтые карточки: Дэнни Намасо 62', Гидеон Менса 65', Элиша Овусу 68' — Самсон Байду 15', Ismaelo Ganiou 47', Робин Риссер 62', Флорьян Товен 66', Адриен Томассон 88', Маланг Сарр 90+3' Красная карточка: Ismaelo Ganiou 73' (Вильярреал)

Статистика матча 2 Удары в створ 2 7 Удары мимо 1 58 Владение мячом 42 2 Угловые удары 1 0 Офсайды 2 10 Фолы 21

Неделя началась для мадридцев с кошмара — 2:5 от «Атлетико», редкое унижение для клуба, привыкшего диктовать, а не терпеть. Но уже в субботу на «Сантьяго Бернабеу» команда Хаби Алонсо выглядела так, словно ничего не произошло. Впрочем, старт матча заставил болельщиков поволноваться: «Реал» выглядел тяжеловесно после перелёта из Казахстана, где разгромил «Кайрат» в Лиге чемпионов.

Франко Мастантуоно с мячом globallookpress.com

«Вильярреал» поймал хозяев на вялом темпе и первым создал момент — Тани Олувасейи выскочил один на один, но Куртуа встал стеной. Ответ «Реала» пришёл от юного Мастантуоно, чей удар прошёл рядом со штангой. Полчаса игры — и ноль голов, ноль ритма, свист трибун. Болельщики ждали пробуждения.

Винисиус — катализатор перемен

Оно пришло мгновенно после перерыва. Уже через полторы минуты Винисиус, получив заброс от Мбаппе, сместился с фланга и пробил — мяч задел Комесанью и влетел в ближний угол. Удача? Да. Но только удача приходит к тем, кто сам её создаёт. Этот гол и оживил весь «Бернабеу».

Игроки «Реала» празднуют гол globallookpress.com

Бразилец, начинавший сезон неуверенно, в последних матчах набирает ход, как будто возвращая себе ту версию, что крушила Европу в 2022-м. Он брал на себя всё: обводил, провоцировал фолы, злился, апеллировал. Вскоре, на 69-й минуте, сам заработал пенальти — Рафа Марин сбил его у лицевой линии. Винисиус подошёл к «точке» и пробил не идеально, но надёжно: Тенас задел мяч, однако не спас — 2:0.

Винисиус Жуниор globallookpress.com

Публика скандировала имя бразильца, а где-то в ложах улыбался Флорентино Перес: вложения в эмоциональную звезду снова оправдывались.

«Вильярреал» сопротивлялся, но не выжил

Команда Марселино, идущая в зоне Лиги чемпионов, не собиралась сдавать матч без боя. Спустя пять минут после пенальти она вернула интригу: Жорж Микаутадзе поймал отскок у линии штрафной и вонзил мяч в угол — Куртуа только вздохнул. 2:1, и у мадридцев на мгновение дрогнули колени.

Жорж Микаутадзе globallookpress.com

Алонсо, не рискуя, выпустил Беллингема — и тот чуть сразу же не забил, но дважды наткнулся на блестящие сейвы Тенаса. Когда показалось, что «субмарина» готова идти ва-банк, случился перелом: защитник Сантьяго Моуриньо, не рассчитав силы, сбил Винисиуса на фланге и получил вторую жёлтую.

Десятью против одиннадцати «Вильярреал» уже не держал структуру, а Мбаппе только этого и ждал. На 82-й минуте Браим Диас прорвался слева и катнул мяч под удар французу — Килиан без лишней суеты подставил ногу, 3:1. Девятый гол в восьми турах, лидерство в гонке бомбардиров, и всё это с ощущением, будто он играет в тренировочном темпе.

Гюлер, Винисиус и Мбаппе globallookpress.com

Холодная голова и лёгкая тревога

На финише встречи настроение чуть омрачилось: Мбаппе прихрамывал и был заменён, но после матча сообщил, что всё в порядке. У «Реала» же — порядок во всём остальном: 21 очко, первое место («Барселоне» ещё играть против «Севильи»), уверенное возвращение после унизительного дерби. Алонсо наконец может сказать, что нашёл баланс между вертикальным стилем и контролем мяча.

«Мы снова чувствуем уверенность, — сказал Винисиус после игры. — И хотим продолжать в этом ритме».

«Реал» уйдёт на паузу, как минимум, вторым, почти вровень с «Барселоной». «Вильярреал» остался третьим — команда выглядит зрелой, но на «Бернабеу» вновь столкнулась с тем, что у гранда даже средний перфоманс заканчивается победой.

Главный вывод вечера прост: кризиса нет, есть изменения. Винисиус вновь сияет, Мбаппе стабилен, Беллингем голоден, Куртуа спокоен. И если этот «Реал» сумел подняться сразу после падения, значит, чемпионская уверенность у него никуда не делась — просто уснула в самый неподходящий момент. Следующий большой тест для Алонсо будет в конце октября — «Ювентус» и «Барселона» с разницей в 4 дня.