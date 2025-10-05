Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о победе «Локомотива» над московским «Динамо» (5:3) в матче 11-го тура РПЛ.

Владислав Радимов globallookpress.com

«Болельщикам должна была понравиться эта космическая игра. Безумные скорости, огромная интенсивность футбола.

Однако парад ошибок обеих команд в обороне — это, как говорит мой ребенок, просто дичь. Здесь это слово подходит как нельзя лучше. Динамовцы пытались несколько раз переломить ход игры, но с таким количеством ошибок в защите они далеко не уйдут», — заявил Радимов «Матч ТВ».

После этого матча «Локомотив» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 23 очками в активе. Московское «Динамо» располагается на 8-й позиции (15 баллов).