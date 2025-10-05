Российский тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч 11-го тура РПЛ между московскими ЦСКА и «Спартаком». Встреча начнется 5 октября в 16:30 мск.

«У команд абсолютное равенство во всех делах, кроме турнирного положения. Потенциал "Спартака" никак не уступает армейскому. Ничья 1:1 — самый справедливый исход, хотя я за ЦСКА.

Уберут ли Станковича, если "Спартак" проиграет ЦСКА? Нет, не думаю, что это случится», — сказал Непомнящий «Матч ТВ».

У ЦСКА 21 очко. Клуб идет 3-м в таблице. «Спартак» (18) находится на 5-м месте.