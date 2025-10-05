«Интер Майами» уверенно обыграл «Нью-Инглэнд Революшн» в матче МЛС. Хозяева поля оформили разгром со счётом 4:1.
Дублями отметились Тадео Алленде и Жорди Альба, а Лионель Месси стал главным дирижёром атаки, отдав три результативные передачи. Единственный мяч гостей на счету Дора Тургемана.
Результат матча
Интер МайамиМайами4:1Нью-Инглэнд РеволюшнФоксборо
1:0 Тадео Альенде 32' 2:0 Жорди Альба 45+3' 2:1 Дор Тургеман 59' 3:1 Тадео Альенде 60' 4:1 Жорди Альба 63'
Интер Майами: Рокко Риос Ново, Айан Фрай (Томас Авилес 90'), Ноа Аллен (Гонсало Лухан 90'), Максимилиано Фалькон, Жорди Альба, Родриго Де Пауль, Серхио Бускетс (Янник Брайт 77'), Бальтасар Гальего (Теласко Сеговия 61'), Лионель Месси, Луис Суарес, Тадео Альенде
Нью-Инглэнд Революшн: Мэтт Тёрнер, Уилл Сэндс, Брэндон Бай, Брайан Себальос, Таннер Бисон, Карлес Хиль, Мэтт Польстер, Мамаду Фофана (Альхассан Юсуф 46'), Дор Тургеман, Леонардо Кампана (Томас Чанкалай 71'), Allan Oyirwoth (Luca Langoni 46')
Жёлтые карточки: Родриго Де Пауль 86', Максимилиано Фалькон 88' — Брайан Себальос 29'
Для команды из Майами эта победа стала первой за последние три игры. В то же время «Нью-Инглэнд Революшн» потерпел уже четвёртое поражение в шести встречах.
В следующем туре «Интер Майами» сыграет против «Атланты Юнайтед», а соперником «Нью-Инглэнд Революшн» станет «Чикаго Файр».