«Интер Майами» уверенно обыграл «Нью-Инглэнд Революшн» в матче МЛС. Хозяева поля оформили разгром со счётом 4:1.

Лионель Месси globallookpress.com

Дублями отметились Тадео Алленде и Жорди Альба, а Лионель Месси стал главным дирижёром атаки, отдав три результативные передачи. Единственный мяч гостей на счету Дора Тургемана.

Результат матча Интер Майами Майами 4:1 Нью-Инглэнд Революшн Фоксборо 1:0 Тадео Альенде 32' 2:0 Жорди Альба 45+3' 2:1 Дор Тургеман 59' 3:1 Тадео Альенде 60' 4:1 Жорди Альба 63' Интер Майами: Рокко Риос Ново, Айан Фрай ( Томас Авилес 90' ), Ноа Аллен ( Гонсало Лухан 90' ), Максимилиано Фалькон, Жорди Альба, Родриго Де Пауль, Серхио Бускетс ( Янник Брайт 77' ), Бальтасар Гальего ( Теласко Сеговия 61' ), Лионель Месси, Луис Суарес, Тадео Альенде Нью-Инглэнд Революшн: Мэтт Тёрнер, Уилл Сэндс, Брэндон Бай, Брайан Себальос, Таннер Бисон, Карлес Хиль, Мэтт Польстер, Мамаду Фофана ( Альхассан Юсуф 46' ), Дор Тургеман, Леонардо Кампана ( Томас Чанкалай 71' ), Allan Oyirwoth ( Luca Langoni 46' ) Жёлтые карточки: Родриго Де Пауль 86', Максимилиано Фалькон 88' — Брайан Себальос 29'

Статистика матча 8 Удары в створ 5 3 Удары мимо 4 53 Владение мячом 47 3 Угловые удары 6 3 Офсайды 2 8 Фолы 6

Для команды из Майами эта победа стала первой за последние три игры. В то же время «Нью-Инглэнд Революшн» потерпел уже четвёртое поражение в шести встречах.

В следующем туре «Интер Майами» сыграет против «Атланты Юнайтед», а соперником «Нью-Инглэнд Революшн» станет «Чикаго Файр».