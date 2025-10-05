«ОЛ» контролировал матч час и вёл после роскошной комбинации, но свежие замены Карлеса Мартинеса Новеля — и дубль Эмерсонна на 87-й и 90+5-й минутах — шокировали «Групама Стэдиум»: 1:2. Лион упускает шанс возглавить Лигу 1, Тулуза прерывает серию без побед и пишет историю.

Статистика матча 3 Удары в створ 1 3 Удары мимо 0 51 Владение мячом 49 2 Угловые удары 2 3 Офсайды 0 4 Фолы 4

Команда Паулу Фонсеки вошла в игру легко и уверенно, моментально взяв мяч под контроль. Уже на 10-й минуте Гийом Рест выручает гостей после ошибки при розыгрыше и ударе Толиссо, а через несколько минут «Лион» оформляет шикарный гол: шесть передач в одно касание, рывок Мартина Сатриано по правому краю и выверенный прострел — Малик Фофана замыкает в касание. Это та редкая комбинация, которой можно иллюстрировать учебники по позиционному нападению.

Фофана вообще мучил правый фланг обороны «фиолетовых»: Марк Маккензи не успевал ни по скорости, ни по реакции, и, если бы не ещё один сейв Реста, счёт мог удвоиться. У «Тулузы» ответов было немного — редкие эпизоды Магри и Гбоо до перерыва не заставили Доминика Грейфа как-то особенно напрягаться. На паузу «Лион» ушёл с ощущением полного контроля.

Но еврокубковая неделя дала о себе знать: после часа интенсивности темп «ОЛ» просел. «Тулуза», наоборот, добавляла в прессинге и вертикальности — высокая работа в отборе привела к удару Дайанна Метали рядом со штангой. «Лион» продолжал владеть мячом, но всё чаще делал это без остроты и с риском: уверенность в себе убаюкала хозяев.

Эмерсонн — джокер, который решил всё

Скамейка стала ключом: у Фонсеки — всего две замены (на 70-й и 90+2-й), тогда как Мартинес Новель выпустил энергию с флангов и для стандартов. Появление Эмерсонна в 72-й минуте мгновенно изменило рельеф — он почти забил первым касанием, опасно пробив головой после корнера.

Кульминация сложилась из двух выпадов. Сначала на 87-й минуте бразилец сместился влево и пробил — мяч задел Клинтона Мату и красивой дугой перелетел Грейфа, 1:1. Раздосадованный «ОЛ» не успел вернуться к интенсивной модели: свежести и идей не хватило.

И уже в компенсированное время — корнер «Тулузы» последней надежды, подача Алексиса Восса, и Эмерсонн взмывает выше всех, посылая мяч точнейшим кивком в дальний угол. «Групама» стихает. Два удара — два гола, плюс ранний опасный момент. Клиническое камео, на котором строятся большие выезды и большие истории.

Исторический контекст и последствия

Для «фиолетовых» это первая победа на поле «Лиона» с 1966 года — редчайшая веха, добытая волей и глубиной состава. Команда поднимается в середину таблицы и обрывает четырёхматчевую безвыигрышную серию, получая мощный импульс на фоне плотного календаря.

Лион же платит за эконом-режим после перерыва и недостаточное количество замен. Лучшая оборона лиги до этого тура (даже лучше «ПСЖ»!) не пережила шторм заключительных минут: «стена» трещала, пусть Грейф часто вытаскивал, а Ниакате делал спасительные перехваты. Но в концовке стандарты и вторые мячи решили исход. Вместо временного лидерства — третье место и охлаждающий душ перед паузой на сборные.

Эта игра — напоминание: даже образцовый позиционный тайм не значит победу, если не подкручивать темп и состав по ходу. «Тулуза» рискнула, усилилась с бровки — и забрала джекпот. «Лион» сбавил, задержал ротацию — и поплатился.