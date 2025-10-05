В 7-м туре французской Лиги 1 «Лион» на своем поле потерпел поражение от «Тулузы» — 1:2.
Хозяева на 24-й минуте открыли счет после удара Малика Фофана.
«Тулуза» смогла отыграться на 87-й минуте, отличился Эмерсонн.
Победу гостям принес второй гол 21-летнего бразильца на 90+6-й минуте.
Результат матча
ЛионЛион1:2ТулузаФранция. Лига 1
1:0 Билаль эль-Ханнус 65'
Лион: Александр Нюбель, Лоранс Ассиньон, Лука Жакес (Амин Аль-Дахиль 56'), Юлиан Хабот, Максимилиан Миттельштадт, Атакан Каразор (Ангело Штиллер 56'), Чема Андрес, Билаль эль-Ханнус, Джейми Левелинг, Бадредин Буанани (Тьягу Томаш 57'), Эрмедин Демирович
Тулуза: Диант Рамай, Йонас Фёренбах, Тим Зирслебен, Патрик Майнка, Омар Траоре, Арийон Ибрахимович, Ян Шёппнер, Юлиан Нийус, Лука Кербер, Никлас Дорш, Миккель Кауфманн
Жёлтые карточки: Билаль эль-Ханнус 55' — Лука Кербер 64'
«Лион» остался на 3-м месте с 15 очками. «Тулуза» теперь девятая с 9 очками.