В 7-м туре французской Лиги 1 «Лион» на своем поле потерпел поражение от «Тулузы» — 1:2.

Хозяева на 24-й минуте открыли счет после удара Малика Фофана.

«Тулуза» смогла отыграться на 87-й минуте, отличился Эмерсонн.

Победу гостям принес второй гол 21-летнего бразильца на 90+6-й минуте.

Результат матча

1:0 Билаль эль-Ханнус 65'
Лион:  Александр Нюбель,  Лоранс Ассиньон,  Лука Жакес (Амин Аль-Дахиль 56'),  Юлиан Хабот,  Максимилиан Миттельштадт,  Атакан Каразор (Ангело Штиллер 56'),  Чема Андрес,  Билаль эль-Ханнус,  Джейми Левелинг,  Бадредин Буанани (Тьягу Томаш 57'),  Эрмедин Демирович
Тулуза:  Диант Рамай,  Йонас Фёренбах,  Тим Зирслебен,  Патрик Майнка,  Омар Траоре,  Арийон Ибрахимович,  Ян Шёппнер,  Юлиан Нийус,  Лука Кербер,  Никлас Дорш,  Миккель Кауфманн
Жёлтые карточки:  Билаль эль-Ханнус 55'  —  Лука Кербер 64'

«Лион» остался на 3-м месте с 15 очками.  «Тулуза» теперь девятая с 9 очками.