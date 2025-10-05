«Лион» остался на 3-м месте с 15 очками. «Тулуза» теперь девятая с 9 очками.

Победу гостям принес второй гол 21-летнего бразильца на 90+6-й минуте.

Хозяева на 24-й минуте открыли счет после удара Малика Фофана.

В 7-м туре французской Лиги 1 «Лион» на своем поле потерпел поражение от «Тулузы» — 1:2.

