Форвард «Барселоны» Маркус Рашфорд, арендованный у «Манчестер Юнайтед», намерен за сезон сделать от 30 до 40 результативных передач, сообщает Mundo Deportivo.

Маркус Рашфорд globallookpress.com

Игрок сборной Англии уверен, что сможет достичь этой цели, несмотря на 27 ассистов за последние три сезона во всех турнирах.

В нынешнем сезоне 27-летний Рашфорд уже отдал пять результативных передач в девяти матчах Ла Лиги и Лиги чемпионов, забив при этом два гола. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 40 млн евро.