Отечественный тренер Валерий Непомнящий высказал свое мнение по поводу предстоящей игры 11-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком»

Валерий Непомнящий globallookpress.com

«Московский "Спартак" только сейчас начинает выходить на свой уровень. По составу он не уступает и превосходит ЦСКА. По качеству игры превосходят армейцы. Завтра столкнутся две команды, у которых претензии на победу одинаковые. Мне кажется, что игра закончится вничью — 1:1.

Шансы у команд равны. У армейцев есть игра, но нет атаки. "Спартак" силён в быстрых атаках: если ЦСКА будет отходить назад и играть на одной половине, то скорость красно-белых в этом случае не поможет. Я вообще буду стоять за ЦСКА», — сказал Непомнящий «Чемпионату».

Дерби Всея Руси пройдет 5 октября в 16:30 (мск).