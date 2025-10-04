Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итог матча против «Ахмата» (2:0).

Мурад Мусаев
Мурад Мусаев globallookpress.com

«Недоволен, в первом тайме "Ахмат" создал нам много проблем и моментов, нельзя столько позволять.  Хорошо, что мы были хороши в реализации, забили свои моменты, Стас Агкацев потащил пенальти.  Но первым таймом недоволен, нельзя так играть.  Второй тайм был нормального качества, практически ничего не дали сопернику сделать, сами были опасны в атаках.  Была определенная нервозность перед матчем, не могли забить три матча.  Я рад, что добыли эту сложнейшую победу, другой она и не могла быть.  Идем дальше, пауза на игры сборных сейчас к месту», — приводит слова Мусаева «Матч ТВ».

После этого матча «Краснодар» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 23 очками в активе.  «Ахмат» — на 9-й позиции с 15-ю баллами.