В матче седьмого тура французской Лиги 1 «Марсель» на выезде переиграл «Мец» со счетом 3:0.
Во втором тайме ворота хозяев поля смогли поразить Игор Пайшао, Мэтт О'Райлли и Амин Гуири.
Результат матча
МетцФранция. Лига 10:3МарсельМарсель
0:1 Игор Пайшао 51' 0:2 Matt O'Riley 69' 0:3 Амин Гуири 77'
Метц: Джонатан Фишер, Терри Йегбе, Коффи Куао, Жан-Филипп Гбамин (Максим Колен 21'), Бубакар Траоре, Жесси Деменге (Альфа Амаду Туре 79'), Фоде Балло-Туре (Георгий Цитаишвили 79'), Шейх Сабали, Ибу Сане, Готье Эн, Хабиб Диалло (Брайан Маджо 79')
Марсель: Херонимо Рульи, Эмерсон, Наиф Агер, Бенжамен Павар, Мэйсон Гринвуд, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Робиньо Ваз (Леонардо Балерди 64'), Игор Пайшао (Микаэль Мурильо 80'), Анхель Гомес (Амин Гуири 64'), Тимоти Уэа (Билал Надир 80'), Matt O'Riley (Артур Вермерен 85')
В активе «Марселя» теперь стало 15 очков и первое место в турнирной таблице, «Мец» (2) — последний.