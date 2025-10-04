В матче седьмого тура французской Лиги 1 «Марсель» на выезде переиграл «Мец» со счетом 3:0.

Игор Пайшао
Игор Пайшао globallookpress.com

Во втором тайме ворота хозяев поля смогли поразить Игор Пайшао, Мэтт О'Райлли и Амин Гуири.

Результат матча

МетцФранция. Лига 1Метц0:3МарсельМарсельМарсель
0:1 Игор Пайшао 51' 0:2 Matt O'Riley 69' 0:3 Амин Гуири 77'
Метц:  Джонатан Фишер,  Терри Йегбе,  Коффи Куао,  Жан-Филипп Гбамин (Максим Колен 21'),  Бубакар Траоре,  Жесси Деменге (Альфа Амаду Туре 79'),  Фоде Балло-Туре (Георгий Цитаишвили 79'),  Шейх Сабали,  Ибу Сане,  Готье Эн,  Хабиб Диалло (Брайан Маджо 79')
Марсель:  Херонимо Рульи,  Эмерсон,  Наиф Агер,  Бенжамен Павар,  Мэйсон Гринвуд,  Пьер-Эмиль Хёйбьерг,  Робиньо Ваз (Леонардо Балерди 64'),  Игор Пайшао (Микаэль Мурильо 80'),  Анхель Гомес (Амин Гуири 64'),  Тимоти Уэа (Билал Надир 80'),  Matt O'Riley (Артур Вермерен 85')

В активе «Марселя» теперь стало 15 очков и первое место в турнирной таблице, «Мец» (2) — последний.