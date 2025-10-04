В матче седьмого тура французской Лиги 1 «Марсель» на выезде переиграл «Мец» со счетом 3:0.

Во втором тайме ворота хозяев поля смогли поразить Игор Пайшао, Мэтт О'Райлли и Амин Гуири.

Результат матча

Метц Франция. Лига 1 0:3 Марсель Марсель

0:1 Игор Пайшао 51' 0:2 Matt O'Riley 69' 0:3 Амин Гуири 77'

Метц: Джонатан Фишер, Терри Йегбе, Коффи Куао, Жан-Филипп Гбамин ( Максим Колен 21' ), Бубакар Траоре, Жесси Деменге ( Альфа Амаду Туре 79' ), Фоде Балло-Туре ( Георгий Цитаишвили 79' ), Шейх Сабали, Ибу Сане, Готье Эн, Хабиб Диалло ( Брайан Маджо 79' )