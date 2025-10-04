4 октября на «Олд Траффорд» в Манчестере состоится поединок 7-го тура АПЛ, в котором «Манчестер Юнайтед» примет «Сандерленд». Старт матча в 17:00 по мск.

Команде Рубена Аморима не удалось развить успех после победы над «Челси». Она проиграла «Брентфорду» 1:3. Теперь хозяева надеются на домашнее поле, где они выиграли два последних матча.

Обыграть «Сандерленд» будет не так просто. «Кошки» неплохо выступают, как для команды, которая только вернулась в АПЛ. Клуб не проигрывает уже 4 тура — 2 победы, 2 ничьи. Последним результатом гостей стала победа над «Ноттингем Форест» со счетом 1:0.

У МЮ 7 очков и 14-е место в таблице. У «Сандерленда» 11 очков и 6-я позиция.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Коэффициенты букмекеров: 1.57 — победа «Ман Юнайтед», 4.40 — ничья, 5.80 — победа «Сандерленда».

Прогноз ИИ: матч завершится вничью со счетом 1:1.

Трансляция матча

