Напомним, в 2025 году «Золотой мяч» достался вингеру «ПСЖ» Усману Дембеле .

«В этом сезоне Мбаппе способен это сделать. Посмотрите на его уверенность, он похудел, восстановил скорость, лучше бегает по линии, он не типичный девятый номер, но его результативность, как у форвардов. Именно это позволило нам снова увидеть лучшую версию Килиана», — приводит слова Анри CBS Sports .

Бывший форвард сборной Франции Тьерри Анри предположил, кто может выиграть следующий «Золотой мяч» . Экс-футболист считает, что на награду претендует его соотечественник, нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе .

