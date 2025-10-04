Бывший форвард сборной Франции Тьерри Анри предположил, кто может выиграть следующий «Золотой мяч». Экс-футболист считает, что на награду претендует его соотечественник, нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе.
«В этом сезоне Мбаппе способен это сделать. Посмотрите на его уверенность, он похудел, восстановил скорость, лучше бегает по линии, он не типичный девятый номер, но его результативность, как у форвардов. Именно это позволило нам снова увидеть лучшую версию Килиана», — приводит слова Анри CBS Sports.
Напомним, в 2025 году «Золотой мяч» достался вингеру «ПСЖ» Усману Дембеле.