Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о восстановлении вингера команды Ламина Ямаля.

«Мы не знаем, когда Ламин вернется. У него не мышечная травма, поэтому трудно предполагать. Не знаем, вернётся ли он через две, три или четыре недели. Не знаю, будет ли он готов к "эль класико".

Нужно правильно распределить время. Он будет работать в восстановительной группе. Процесс пройдёт постепенно», — приводит слова Ямаля Mundo Deportivo.

В текущем сезоне Ямаль провел пять матчей за «Барселону» во всех турнирах, забил два гола и сделал четыре результативные передачи.