4 октября во Франкфурте состоится матч 6-го тура немецкой Бундеслиги между «Айнтрахтом» и «Баварией». Начало игры в 19:30 мск.
«Айнтрахт» занимает 5-е место в таблице с 9 очками на счету. Позади у «орлов» пара результативных поединков. В одном они проиграли 3:4 берлинскому «Униону», в другом одержали победу над гладбахской «Боруссией» со счетом 6:4. Среди недели хозяева выступили в Лиге чемпионов, где проиграли мадридскому «Атлетико» 1:5.
«Бавария» с 15 очками возглавляет таблицу, однако мюнхенцам нужно побеждать, чтобы гарантировать себе лидерство на следующий тур. В нынешнем сезоне у команды Компани в общей сложности 9 матчей во всех турнирах и все 9 она выиграла. В Бундеслиге гости выдали серию крупных побед — 5:0 с «Гамбургом», 4:1 с «Хоффенхаймом», 4:0 с «Вердером». В ЛЧ клуб разгромил «Пафос» 5:1.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.06.
- Коэффициенты букмекеров: 7.55 на победу «Айнтрахта», 5.65 на ничью, 1.37 на победу «Баварии».
- Искусственный интеллект прогнозирует победу «Баварии» со счетом 2:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Айнтрахт» — «Бавария» смотрите на LiveCup.Run.
Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.