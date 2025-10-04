4 октября во Франкфурте состоится матч 6-го тура немецкой Бундеслиги между «Айнтрахтом» и «Баварией». Начало игры в 19:30 мск.

«Айнтрахт» занимает 5-е место в таблице с 9 очками на счету. Позади у «орлов» пара результативных поединков. В одном они проиграли 3:4 берлинскому «Униону», в другом одержали победу над гладбахской «Боруссией» со счетом 6:4. Среди недели хозяева выступили в Лиге чемпионов, где проиграли мадридскому «Атлетико» 1:5.

«Бавария» с 15 очками возглавляет таблицу, однако мюнхенцам нужно побеждать, чтобы гарантировать себе лидерство на следующий тур. В нынешнем сезоне у команды Компани в общей сложности 9 матчей во всех турнирах и все 9 она выиграла. В Бундеслиге гости выдали серию крупных побед — 5:0 с «Гамбургом», 4:1 с «Хоффенхаймом», 4:0 с «Вердером». В ЛЧ клуб разгромил «Пафос» 5:1.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.06.

Коэффициенты букмекеров: 7.55 на победу «Айнтрахта», 5.65 на ничью, 1.37 на победу «Баварии».

Искусственный интеллект прогнозирует победу «Баварии» со счетом 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Айнтрахт» — «Бавария» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.