Ассоциация футбола Республики Узбекистан (АФУ) подтвердила свои переговоры со знаменитым в прошлом игроком, а сейчас тренером Фабио Каннаваро.

Фабио Каннаваро globallookpress.com

«Футбольная ассоциация Узбекистана приступила к работе по всем направлениям в рамках подготовки к предстоящему этапу. В частности, ведется активная работа по приглашению опытных международных специалистов, в том числе тех, кто принимал участие в чемпионате мира по футболу, для внесения вклада в развитие национальной команды.

В связи с этим руководство АФУ ведет переговоры с одной из ярчайших звезд современного футбола — Фабио Каннаваро, известным итальянским специалистом, обладателем Кубка мира и лучшим игроком мира по версии ФИФА в 2006 году», — говорится в заявлении организации.

Зарплата 52-летнего итальянца и его тренерского штаба может составить около 4 млн евро в год. Планируется, что Каннаваро повезет Узбекистан на ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике (11 июня — 19 июля). Там сборная сыграет впервые в свой истории.