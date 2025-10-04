В 11-м туре РПЛ «Акрон» примет «Зенит». Матч состоится 4 октября в 13:00 по мск.

«Акрон» в предстоящем туре может опуститься в зону вылета, если не совершит чудо, а именно обыграет «Зенит». При этом у команды одна победа с начала сезона и 5 поражений. Хозяева проиграли 4 из 5 матчей. В прошлый раз клуб уступил 0:3 «Ахмату».

«Зенит» намерен выиграть, так как победа может вывести команду на первое место. Разрыв с лидером сейчас всего 2 пункта. В последних турах «Зенит» выиграл у «Краснодара» 2:0 и разгромил «Оренбург» 5:2. Так что питерцы в хорошей форме.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.79.

Коэффициенты букмекеров: 7.70 — победа «Акрона», 5.85 — ничья, 1.33 — победа «Зенита».

Прогноз на матч от ИИ: «Зенит» победит со счетом 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Акрон» — «Зенит» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

