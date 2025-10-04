В 11-м туре РПЛ «Акрон» примет «Зенит». Матч состоится 4 октября в 13:00 по мск.
«Акрон» в предстоящем туре может опуститься в зону вылета, если не совершит чудо, а именно обыграет «Зенит». При этом у команды одна победа с начала сезона и 5 поражений. Хозяева проиграли 4 из 5 матчей. В прошлый раз клуб уступил 0:3 «Ахмату».
«Зенит» намерен выиграть, так как победа может вывести команду на первое место. Разрыв с лидером сейчас всего 2 пункта. В последних турах «Зенит» выиграл у «Краснодара» 2:0 и разгромил «Оренбург» 5:2. Так что питерцы в хорошей форме.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.79.
- Коэффициенты букмекеров: 7.70 — победа «Акрона», 5.85 — ничья, 1.33 — победа «Зенита».
- Прогноз на матч от ИИ: «Зенит» победит со счетом 2:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Акрон» — «Зенит» смотрите на LiveCup.Run.
