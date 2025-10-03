Российский футбольный союз (РФС) назвал судейские бригады, которые будут обслуживать матчи 11-го тура РПЛ.
Центральный матч ЦСКА — «Спартак» в качестве главного арбитра проведет Артем Чистяков.
4 октября (суббота)
«Акрон» — «Зенит»: судья — Сергей Цыганок
Помощники судьи — Максим Гаврилин, Варанцо Петросян; резервный судья — Егор Егоров; ВАР — Владимир Москалёв; АВАР — Роман Галимов; инспектор — Сергей Зуев.
«Рубин» — «Крылья Советов»: судья — Евгений Буланов
Помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Денис Березнов; резервный судья — Максим Перезва; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Евгений Кукуляк; инспектор — Андрей Иванов.
«Краснодар» — «Ахмат»: судья — Инал Танашев
Помощники судьи — Игорь Демешко, Михаил Иванов; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Артур Фёдоров; АВАР — Рафаэль Шафеев; инспектор — Николай Иванов.
«Динамо» Москва — «Локомотив»: судья — Кирилл Левников
Помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Павел Кукуян; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Александр Гвардис.
5 октября (воскресенье)
«Оренбург» — «Ростов»: судья — Иван Сараев
Помощники судьи — Кирилл Большаков, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Иван Абросимов; АВАР — Роман Галимов; инспектор — Олег Соколов.
«Сочи» — «Пари НН»: судья — Сергей Карасев
Помощники судьи — Алексей Лунев, Максим Белокур; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Анатолий Жабченко; инспектор — Сергей Лапочкин.
ЦСКА — «Спартак»: судья — Артём Чистяков
Помощники судьи — Андрей Образко, Рустам Мухтаров; резервный судья — Юрий Карпов; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Ранэль Зияков; инспектор — Сергей Мацюра.
«Балтика» — «Динамо» Махачкала: судья — Алексей Сухой
Помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Андрей Болотенков; резервный судья — Олег Соколов; ВАР — Ян Бобровский; АВАР — Антон Фролов; инспектор — Владимир Казьменко.