Завершились три матча 2-го тура общего этапа Лиги Европы.
«Ноттингем Форест» проиграл «Мидтьюлланну» со счетом 2:3.
У датской команды голы записали на свой счет Усман Диао на 18-й минуте, Мадс Бек Сёренсен на 24-й минуте и Вальдемар Бюсков на 88-й минуте.
В составе «Ноттингем Форест» отличились Дан Ндой на 22-й минуте и Крис Вуд на 90+3-й минуте с пенальти.
После этого матча «Мидтьюлланн» занимает 2-е место в таблице с 6-ю очками в активе. «Ноттингем Форест» — на 25-й строчке (1).
«Порту» обыграл «Црвену Звезду» со счетом 2:1.
В 1-м тайме команды обменялись голами. У «Порту» гол забил Виллиам Гомес на 8-й минуте с пенальти, а у гостей отличился Василие Костов на 33-й минуте.
Во 2-м отрезке «Порту» забил победный гол на 89-й минуте, отличился Родригу Мора.
После этого матча португальская команда занимает 7-е место с 6-ю очками в активе, а «Црвена Звезда» — на 26-й позиции (1).
Загребское «Динамо» одолело «Маккаби Тель-Авив» со счетом 3:1.
У хозяев единственный гол забил Сайед Абу Фархи на 14-й минуте.
В составе израильской команды дубль оформил Деян Любичич, отличившись на 19-й и 72-й минутах. Еще один гол записал на свой счет Матео Лисица на 16-й минуте.
Загребское «Динамо» располагается на 1-й позиции в общем этапе Лиги Европы с 6-ю очками в активе, а «Маккаби Тель-Авив» — на 30-й строчке (1).