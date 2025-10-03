Завершились три матча 2-го тура общего этапа Лиги Европы.

«Ноттингем Форест» проиграл «Мидтьюлланну» со счетом 2:3.

У датской команды голы записали на свой счет Усман Диао на 18-й минуте, Мадс Бек Сёренсен на 24-й минуте и Вальдемар Бюсков на 88-й минуте.

В составе «Ноттингем Форест» отличились Дан Ндой на 22-й минуте и Крис Вуд на 90+3-й минуте с пенальти.

Результат матча Ноттингем Форест Ноттингем 2:3 Мидтьюлланн Хернинг 0:1 Усман Дяо 18' 1:1 Дан Ндой 22' 1:2 Мадс Бек 24' 1:3 Вальдемар Бюсков 88' 2:3 Крис Вуд 90+3' пен. Ноттингем Форест: Матц Зельс, Никола Миленкович, Морато, Мурилло ( Николо Савона 28' ), Неко Уильямс, Эллиот Андерсон, Ибраим Сангаре, Морган Гиббз-Уайт, Игор Жезус ( Крис Вуд 75' ), Каллум Хадсон-Одои, Дан Ндой Мидтьюлланн: Элиас Рабн Олафссон, Виктор Бак, Кевин Мбабу, Мадс Бек, Мартин Эрлич, Усман Дяо, Филип Биллинг, Дениль Кастильо ( Вальдемар Бюсков 66' ), Арал Шимшир ( Дарио Осорио 58' ), Хуниор Брумадо ( Франкулину 87' ), Чхо Кю Сун ( Педро Браво 66' ) Жёлтые карточки: Морато 1', Игор Жезус 73', Морган Гиббз-Уайт 76' — Кевин Мбабу 55', Усман Дяо 90+4'

Статистика матча 9 Удары в створ 5 7 Удары мимо 2 62 Владение мячом 39 10 Угловые удары 8 3 Офсайды 2 14 Фолы 15

После этого матча «Мидтьюлланн» занимает 2-е место в таблице с 6-ю очками в активе. «Ноттингем Форест» — на 25-й строчке (1).

«Порту» обыграл «Црвену Звезду» со счетом 2:1.

В 1-м тайме команды обменялись голами. У «Порту» гол забил Виллиам Гомес на 8-й минуте с пенальти, а у гостей отличился Василие Костов на 33-й минуте.

Во 2-м отрезке «Порту» забил победный гол на 89-й минуте, отличился Родригу Мора.

После этого матча португальская команда занимает 7-е место с 6-ю очками в активе, а «Црвена Звезда» — на 26-й позиции (1).

Загребское «Динамо» одолело «Маккаби Тель-Авив» со счетом 3:1.

У хозяев единственный гол забил Сайед Абу Фархи на 14-й минуте.

В составе израильской команды дубль оформил Деян Любичич, отличившись на 19-й и 72-й минутах. Еще один гол записал на свой счет Матео Лисица на 16-й минуте.

Загребское «Динамо» располагается на 1-й позиции в общем этапе Лиги Европы с 6-ю очками в активе, а «Маккаби Тель-Авив» — на 30-й строчке (1).