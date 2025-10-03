Завершились три матча 2-го тура общего этапа Лиги Европы.

«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн» globallookpress.com

«Ноттингем Форест» проиграл «Мидтьюлланну» со счетом 2:3.

У датской команды голы записали на свой счет Усман Диао на 18-й минуте, Мадс Бек Сёренсен на 24-й минуте и Вальдемар Бюсков на 88-й минуте.

В составе «Ноттингем Форест» отличились Дан Ндой на 22-й минуте и Крис Вуд на 90+3-й минуте с пенальти.

Результат матча

Ноттингем ФорестНоттингемНоттингем Форест2:3МидтьюлланнМидтьюлланнХернинг
0:1 Усман Дяо 18' 1:1 Дан Ндой 22' 1:2 Мадс Бек 24' 1:3 Вальдемар Бюсков 88' 2:3 Крис Вуд 90+3' пен.
Ноттингем Форест:  Матц Зельс,  Никола Миленкович,  Морато,  Мурилло (Николо Савона 28'),  Неко Уильямс,  Эллиот Андерсон,  Ибраим Сангаре,  Морган Гиббз-Уайт,  Игор Жезус (Крис Вуд 75'),  Каллум Хадсон-Одои,  Дан Ндой
Мидтьюлланн:  Элиас Рабн Олафссон,  Виктор Бак,  Кевин Мбабу,  Мадс Бек,  Мартин Эрлич,  Усман Дяо,  Филип Биллинг,  Дениль Кастильо (Вальдемар Бюсков 66'),  Арал Шимшир (Дарио Осорио 58'),  Хуниор Брумадо (Франкулину 87'),  Чхо Кю Сун (Педро Браво 66')
Жёлтые карточки:  Морато 1',  Игор Жезус 73',  Морган Гиббз-Уайт 76'  —  Кевин Мбабу 55',  Усман Дяо 90+4'

После этого матча «Мидтьюлланн» занимает 2-е место в таблице с 6-ю очками в активе.  «Ноттингем Форест» — на 25-й строчке (1).

«Порту» обыграл «Црвену Звезду» со счетом 2:1.

В 1-м тайме команды обменялись голами.  У «Порту» гол забил Виллиам Гомес на 8-й минуте с пенальти, а у гостей отличился Василие Костов на 33-й минуте.

Во 2-м отрезке «Порту» забил победный гол на 89-й минуте, отличился Родригу Мора.

После этого матча португальская команда занимает 7-е место с 6-ю очками в активе, а «Црвена Звезда» — на 26-й позиции (1).

Загребское «Динамо» одолело «Маккаби Тель-Авив» со счетом 3:1.

У хозяев единственный гол забил Сайед Абу Фархи на 14-й минуте.

В составе израильской команды дубль оформил Деян Любичич, отличившись на 19-й и 72-й минутах.  Еще один гол записал на свой счет Матео Лисица на 16-й минуте.

Загребское «Динамо» располагается на 1-й позиции в общем этапе Лиги Европы с 6-ю очками в активе, а «Маккаби Тель-Авив» — на 30-й строчке (1).