Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе получил звание лучшего футболиста сентября в Примере. Об этом сообщает пресс-служба чемпионата Испании.

Килиан Мбаппе — нападающий «Реала» globallookpress.com

В сентябре форвард провел 4 матча в рамках Примеры, забил 5 голов и сделал голевую передачу. За этот отрезок «Реал» трижды победил и однажды проиграл.

Всего в нынешнем сезоне Мбаппе провел за «сливочных» 9 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 1 голевую передачу.

