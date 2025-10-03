Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе получил звание лучшего футболиста сентября в Примере. Об этом сообщает пресс-служба чемпионата Испании.
В сентябре форвард провел 4 матча в рамках Примеры, забил 5 голов и сделал голевую передачу. За этот отрезок «Реал» трижды победил и однажды проиграл.
Всего в нынешнем сезоне Мбаппе провел за «сливочных» 9 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 1 голевую передачу.
Ранее сообщалось о том, что полузащитник «Реала» Арда Гюлер признан лучшим молодым игроком сентября в Примере.