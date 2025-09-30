Полузащитник «Реала» Арда Гюлер признан лучшим молодым игроком сентября в Ла Лиге. Награду получают футболисты в возрасте до 23 лет.
В сентябре Гюлер провел четыре матча в чемпионате Испании, отметившись двумя голами и двумя результативными передачами, продемонстрировав зрелую игру и высокую эффективность в ключевых эпизодах.
В голосовании за звание лучшего он обошел таких перспективных игроков, как Фермин Лопес («Барселона»), Хави Герра(«Валенсия»), Карлос Альварес («Леванте») и Мартим Нету («Эльче»).