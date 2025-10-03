Крайний защитник «Ньюкасла» и сборной Англии Валентино Ливраменто получил серьезную травму.

Валентино Ливраменто globallookpress.com

По данным издания Sky Sports, 22-летний игрок выбыл на срок от 6 до 8 недель из-за травмы связок колена.

Изначально у Ливраменто было подозрение на разрыв крестообразной связки, но оно не подтвердилось после медицинского обследования.

Защитник получил травму в игре 6-го тура АПЛ с «Арсеналом» (1:2) и был заменен в конце встречи.

В этом сезоне Ливраменто провел за «Ньюкасл» во всех турнирах 8 матчей и сделал одну голевую передачу.