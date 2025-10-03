«Кельн» одолел «Хоффенхайм» (1:0) в матче 6-го тура немецкой Бундеслиги.
Единственный гол у гостей записал на свой счет Саид Эль-Мала на 16-й минуте.
Результат матча
ХоффенхаймХоффенхайм0:1КёльнКёльн
0:1 Андреа Пинамонти 71'
Хоффенхайм: Лоренцо Монтипо, Унай Нуньес, Виктор Нельссон, Мартин Фресе, Домагой Брадарич, Суат Сердар (Шейх Няьссе 76'), Роберто Гальярдини (Жан-Даниэль Акпа 65'), Антуан Бернед (Амин Сарр 76'), Гифт Орбан, Rafik Belghali, Giovane Santana do Nascimento
Кёльн: Арьянет Мурич, Джош Дойг, Тарик Мухаремович, Джей Идзес, Себастьян Валюкевич, Кристиан Вольпато (Алиу Фадера 59'), Неманья Матич, Астер Вранкс (Николас Пьерини 59'), Арман Лорьенте (Кристиан Торстведт 59'), Андреа Пинамонти, Исмаэль Коне (Эдоардо Яннони 82')
Жёлтые карточки: Суат Сердар 44' — Валид Шеддира 47', Николас Пьерини 64', Арьянет Мурич 76'
После этого матча «Кельн» занимает 4-е место в таблице Бундеслиги с 10-ю очками в активе. «Хоффенхайм» — на 10-й позиции (7 баллов).