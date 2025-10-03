Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин высказался о предстоящем матче между ЦСКА и «Спартаком».

Дмитрий Булыкин globallookpress.com

«Нет фаворита в матче ЦСКА — "Спартак". Команды местами показывают хороший футбол, но часто ошибаются. Дерби даст позитивный заряд победителю. Плюс будет возможность подняться в таблице на три очка, а для любой команды это важно. Каждый отдаст силы в дерби для победы. Ничья — наиболее вероятный исход», — цитирует Булыкина «Чемпионат».

ЦСКА и «Спартак» сыграют в воскресенье, 5 октября. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск