Экс-нападающий «Локомотива» и «Динамо» Олег Терехин считает, что постепенно у бело-голубых появляется собственный игровой почерк, а футбол стабилизируется.

Валерий Карпин globallookpress.com

«Пока у "Динамо" ещё нет целостности, но самое главное, что команда берёт очки в РПЛ. Я считаю, что игра стабилизируется, ведь у Валерия Георгиевича будет много времени зимой. Самое главное — набирать очки и быть ближе к тройке. Что касается предстоящего дерби с "Локомотивом", нет фаворита — все команды теряют очки и бьются», — сказал Терехин «Чемпионату».

Перед началом сезоне московское «Динамо» возглавил Валерий Карпин. После 10 туров бело-голубые занимают 7-е место в таблице РПЛ и на 6 очков отстают от лидирующего ЦСКА. В 11-м туре команда сыграет дома с «Локомотивом».