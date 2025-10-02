Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев считает, что главный тренер Заурбек Тедеев сможет исправить турнирное положение в ближайшее время и клуб не собирается его увольнять.

Заурбек Тедеев globallookpress.com

«Результаты не могут не вызывать волнения, но команда и тренерский штаб не раз показывали силу своего характера, преодолевая трудности. Как клуб уже заявлял, мы не принимаем эмоциональных решений и приоритет — исправление ситуации профессионалами, которым мы доверились. Уже далее — дело за ними», — сказал Клюшев «Матч ТВ».

После 10 туров «Акрон» располагается на 14-м месте в таблице РПЛ. Также команда занимает последнее место в своей группе Кубка России. Две последних встречи «Акрон» уступил со счетом 0:3.