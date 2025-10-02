Завершились 3 встречи общего этапа Лиги конференций

Томаш Пьенко
Томаш Пьенко globallookpress.com

«Ракув» обыграл дома «Университатю» — 2:0.

Счет в матче открыл Томаш Пьенко на 47-й минуте. Оскар Репка на 80-й минуте удвоил преимущество команды.

«Университатя» играла в меньшинстве после удаления Владимира Скречу на 53-й минуте.

«Слован» на своем поле проиграл «Страсбургу» — 1:2.

Счет был открыт на 26-й минуте после автогола Алассаны Йираджанга.  «Страсбург» удвоил счет на 41-й минуте после гола Гемиссонги Уаттара.

Голом в составе хозяев отметился Рахим Ибрахим на 64-й минуте

Пражская «Спарта» на своем поле разгромил «Шемрок Роверс» — 4:1.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Лукаш Садилек (33'), Мартин Сухомел (45'), Асгер Серенсен (50') и Лукаш Хараслин (90+1').

Гол престижа у гостей забил Даниэль Мандроу на 82-й минуте