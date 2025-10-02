Завершились 3 встречи общего этапа Лиги конференций
«Ракув» обыграл дома «Университатю» — 2:0.
Счет в матче открыл Томаш Пьенко на 47-й минуте. Оскар Репка на 80-й минуте удвоил преимущество команды.
«Университатя» играла в меньшинстве после удаления Владимира Скречу на 53-й минуте.
«Слован» на своем поле проиграл «Страсбургу» — 1:2.
Счет был открыт на 26-й минуте после автогола Алассаны Йираджанга. «Страсбург» удвоил счет на 41-й минуте после гола Гемиссонги Уаттара.
Голом в составе хозяев отметился Рахим Ибрахим на 64-й минуте
Пражская «Спарта» на своем поле разгромил «Шемрок Роверс» — 4:1.
Забитыми мячами в составе победителей отметились Лукаш Садилек (33'), Мартин Сухомел (45'), Асгер Серенсен (50') и Лукаш Хараслин (90+1').
Гол престижа у гостей забил Даниэль Мандроу на 82-й минуте