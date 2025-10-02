Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев поделился ожиданиями от предстоящего матча между ЦСКА и «Спартаком».

Ливай Гарсия globallookpress.com

«"Спартак" выиграл те матчи, которые должен был выиграть. А игра с ЦСКА покажет настрой и положение дел в "Спартаке" на данный момент. Мы всё время и после каждого тура хотим делать глубоко идущие выводы, но прошла всего одна треть чемпионата — впереди 20 встреч. На сегодняшний день ни у какой команды нет игры, определяющей расстановку в борьбе за чемпионство», — приводит слова Кобелева «Чемпионат».

ЦСКА и «Спартак» сыграют между собой 5 октября на «ВЭБ-Арене». Начало матча — в 16:30 по Москве.