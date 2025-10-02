Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал ситуацию вокруг переговоров о новом контракте с капитаном команды Дмитрием Бариновым. Стороны еще не продлили соглашение.

Михаил Галактионов globallookpress.com

«Скажу честно: внутренне я спокоен. Не имею права комментировать переговорный процесс. Но у меня есть информация от генерального директора и председателя совета директоров, что всё будет нормально, и договорённость будет достигнута. На очной встрече было заявлено, что и Дмитрий хочет продолжить карьеру в "Локомотиве". А на команде переговоры никак не сказываются, потому что он профессионал и капитан. И на тренировках, и в матчах Баринов работает с первой до последней минуты», — приводит слова специалиста пресс-служба клуба.

Напомним, что летом к Баринову проявлял интерес ЦСКА. Контракт хавбека с «Локомотивом» действует до июня 2026 года. Футболист выступает за московский клуб с 2017 года.